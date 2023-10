Lokale wyborcze w Szubinie. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Kcyńska 11, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: gen. Jarosława Dąbrowskiego 16, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: gen. Józefa Bema 6, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: gen. Kazimierza Grudzielskiego 21, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Szkolna 6, 89-200 Kołaczkowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Bydgoska 28, 89-200 Tur numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: gen. Józefa Bema 1, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: św. Marcina 11, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Jana Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Kcyńska 13, 89-200 Szubin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Szkolna 5, 89-200 Kowalewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Ciężkowo 10, 89-200 Ciężkowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Chraplewska 1, 89-200 Królikowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Chomętowo 25, 89-200 Chomętowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Bydgoska 2, 89-200 Rynarzewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Akacjowa 3, 89-200 Dąbrówka Słupska numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Szubińska 3, 89-200 Zalesie numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Stary Jarużyn 43a, 89-200 Stary Jarużyn numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Samoklęski Duże 19a, 89-200 Samoklęski Duże numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Retkowo 37a, 89-200 Retkowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Wierzbowa 1, 89-200 Zamość numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Słoneczna 20, 89-200 Wąsosz numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak można głosować za granicą?

Za granicą głosować można jedynie osobiście. Prawo do tego posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego jeśli mamy zamiar wziąć udział w wyborach, to trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Jest wiele możliwości, aby to zrobić - pisemnie, ustnie, w formie elektronicznej, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Ponadto można skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, do czego zachęca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takim zgłoszeniu trzeba podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.