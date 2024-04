Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Kcynia

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: STACHOWIAK Arkadiusz Marek: pozycja 3 : 34,94% (152 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: FRANCZUK Maksymilian Kacper: pozycja 12 : 2,07% (9 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: PIEKARSKA Izabela: pozycja 13 : 7,82% (34 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: KONTOWICZ Adam: pozycja 14 : 14,71% (64 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: KORDYŚ Mirosław Krzysztof: pozycja 16 : 6,67% (29 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: NOWAKOWSKI Janusz Marek: pozycja 17 : 17,47% (76 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: POLAŃSKI Piotr Artur: pozycja 18 : 16,32% (71 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SKIMINA Marek: pozycja 3 : 21,84% (69 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: POKRZYWIŃSKA Zofia: pozycja 12 : 0,95% (3 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: KARAKIEWICZ Marzena Teresa: pozycja 14 : 14,56% (46 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: WOŁYŃSKA Monika: pozycja 15 : 31,96% (101 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: PAZDERSKA Angelika: pozycja 16 : 7,28% (23 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: DUDA Paweł: pozycja 18 : 23,42% (74 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: NOGOWSKI Jakub: pozycja 3 : 3,08% (11 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: KACHELSKI Adam: pozycja 12 : 1,4% (5 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: SŁOMSKA Jadwiga Józefa: pozycja 14 : 6,72% (24 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: HEMERLING Magdalena Elżbieta: pozycja 15 : 5,04% (18 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: MILIK Natalia Aleksandra: pozycja 16 : 2,8% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: FRYDRYCH Artur Dawid: pozycja 17 : 31,65% (113 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: PRUSAK Zbigniew: pozycja 18 : 15,41% (55 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA MALAGOWSKIEGO: MALAGOWSKI Paweł Piotr: pozycja 19 : 33,89% (121 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: PUŁAWSKA Beata Maria: pozycja 3 : 23,34% (88 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: CZERWIŃSKI Fabian: pozycja 12 : 3,45% (13 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: SZARWARK Longina: pozycja 13 : 5,04% (19 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: BANACH Wojciech: pozycja 14 : 25,99% (98 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: GREWLING Marek Ignacy: pozycja 15 : 19,1% (72 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: KLECZEWSKA Milena: pozycja 16 : 6,37% (24 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: CIESIELSKI Szymon: pozycja 17 : 6,1% (23 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: ZWOLAK Danuta: pozycja 18 : 10,61% (40 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: NOWICKI Bartłomiej: pozycja 3 : 8,36% (30 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: NAPIERALSKA Lidia: pozycja 12 : 1,11% (4 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: ROBASZKIEWICZ Joanna: pozycja 13 : 3,34% (12 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: GIERYK Dorota Joanna: pozycja 14 : 6,69% (24 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: GĄSIOR Zbigniew Stanisław: pozycja 15 : 7,8% (28 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: MRÓZ Marta: pozycja 16 : 1,11% (4 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: PEZACKI Mirosław: pozycja 17 : 37,88% (136 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: STASZAK Dorota: pozycja 18 : 33,7% (121 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: BAGNEROWSKI Tomasz: pozycja 3 : 37,69% (127 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: MRÓZ Monika: pozycja 13 : 5,93% (20 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: DOLATOWSKA Joanna: pozycja 14 : 24,63% (83 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: KALICKA Kamila: pozycja 17 : 18,4% (62 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: MROTEK Albert: pozycja 18 : 13,35% (45 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WITCZAK Zbigniew Tadeusz: pozycja 3 : 41,96% (141 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: WITCZAK Małgorzata Aleksandra: pozycja 14 : 23,21% (78 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: LEMKE Jacek: pozycja 18 : 34,82% (117 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: NAPIERAŁA Robert Maciej: pozycja 3 : 9,86% (29 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: NOWICKI Tomasz: pozycja 12 : 2,04% (6 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: POPIELARZ Ilona Ewa: pozycja 13 : 4,76% (14 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: KNOPIŃSKI Arkadiusz Marian: pozycja 14 : 26,19% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: WOŹNIAK Alicja Krystyna: pozycja 15 : 45,24% (133 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: WIKA Monika: pozycja 16 : 11,9% (35 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WILK Tadeusz: pozycja 3 : 20,27% (76 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: TECŁAW Tomasz: pozycja 12 : 4,53% (17 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: WRÓBLEWSKI Rafał: pozycja 13 : 7,73% (29 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: TOMASZEK Ewa: pozycja 14 : 21,07% (79 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: STRYCHALSKI Jacek Piotr: pozycja 15 : 17,33% (65 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: WOŹNIAK Artur: pozycja 17 : 29,07% (109 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ŚLĘŻAK Radzisław: pozycja 3 : 13,93% (56 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: KŁOPOT Marcin Krzysztof: pozycja 12 : 2,99% (12 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: CZERWIŃSKA Dorota: pozycja 16 : 83,08% (334 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: JACHIM Monika Bożena: pozycja 14 : 9,13% (21 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: OSIAL Tomasz: pozycja 16 : 29,57% (68 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: ŁASUT Romuald: pozycja 17 : 27,83% (64 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: ŚWIERC Tomasz Bronisław: pozycja 18 : 33,48% (77 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: PANEK Jacek Michał: pozycja 3 : 14,91% (41 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: SZYMAŃCZAK Łukasz Tomasz: pozycja 14 : 3,64% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: LEPPER Tadeusz: pozycja 15 : 18,55% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY CZERWIŃSKIEJ: CHMIELOWSKA Judyta Maria: pozycja 16 : 3,64% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: JANECZKO Sebastian Józef: pozycja 17 : 29,09% (80 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: WILAND Lidia Mirosława: pozycja 18 : 30,18% (83 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KIEPIELA Paweł Andrzej: pozycja 3 : 51,89% (151 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: KUBIAK Gracjan Adam: pozycja 13 : 7,22% (21 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: GRABARSKI Stanisław: pozycja 14 : 40,89% (119 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: RUDZKA Danuta Teresa: pozycja 3 : 53,27% (114 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: TECŁAW Wiktoria: pozycja 12 : 18,69% (40 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: FLOREK Elwira Kinga: pozycja 15 : 28,04% (60 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SZCZEPAŃSKI Łukasz Kazimierz: pozycja 3 : 43,18% (155 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON: KŁOPOT Natalia: pozycja 12 : 2,79% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA: SKIMINA Karolina: pozycja 13 : 6,69% (24 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA STACHOWIAKA: PRUS Bolesław Marian: pozycja 14 : 10,58% (38 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA KCYNI”: PŁOCHARCZYK-RYBAK Joanna: pozycja 15 : 8,91% (32 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO: KOSMATKA Radosław: pozycja 17 : 7,8% (28 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DUDY: SĄDEL Barbara Beata: pozycja 18 : 20,06% (72 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w gm. Kcynia

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Kcynia

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.