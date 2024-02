Prasówka 9.02.2024 Nakło nad Notecią. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Nakła nad Notecią

Dziewiąta główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach padła w Nakle nad Notecią. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 20 wygranych na ponad 1,7 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.