Prasówka 9.06.2024 z całego tygodnia w Nakle nad Notecią. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Nakło nad Notecią, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek i sobotę (7-8 czerwca 2024 roku) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ul. Chopina 8 we Włocławku odbywają się Ogólnopolskie Zawody - Mistrzostwa KZ LZS w lekkiej atletyce do lat 18, 20 i 23. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tego ogólnopolskiego, sportowego wydarzenia.

Interesujesz się polityką i chciałbyś na własne oczy zobaczyć wnętrza Sejmu i Senatu RP? Chcesz dowiedzieć się, jak na co dzień pracują polscy posłowie i senatorowie? Kusi cię, by zasiąść w sejmowych ławach, które oglądasz w telewizji? Jeśli tak, koniecznie zajrzyj do praktycznego poradnika, w którym odpowiadam na pytania o to, jak zwiedzać Sejm i Senat, jak zarezerwować wycieczkę indywidualną i grupową, ile kosztuje zwiedzanie i czy Sejm jest dostępny dla turystów w soboty.