Prasówka Nakło nad Notecią 8.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nakle nad Notecią nie minęło Cię nic ważnego

Dziewiąta główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach padła w Nakle nad Notecią. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 20 wygranych na ponad 1,7 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

Chcesz zaprosić swoją „walentynkę” na kolację przy świecach, ale nie wiesz, co podać do jedzenia? Nie martw się, wśród naszych propozycji znajdziesz coś dla siebie. Mamy dla ciebie wypróbowane przepisy na lekkie dania, idealne na walentynki. Są łatwe do przygotowania, robi się je bardzo szybko, a smakują wybornie. Twoja druga połówka będzie zachwycona.