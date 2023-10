Prasówka z Nakła nad Notecią 16.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Nakło nad Notecią 16.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę wieczorem poznaliśmy wyniki sondażu exit pool po zakończonym głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z informacjami, frekwencja była rekordowa i wyniosła 72,9 proc. To przełożyło się na sondażowe niespodzianki. - Nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy niż ktokolwiek się spodziewał - powiedział Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, do swoich współpracowników zgromadzonych w sztabie wyborczym w Warszawie. - Mieliśmy wywrócić stolik. Nie udało nam się to - dodał lider Konfederacji.