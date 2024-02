Prognoza pogody tygodniowa dla Nakła nad Notecią. Sprawdź, jakiej pogody możesz spodziewać się od jutra (17.02) do czwartku

Prognoza na tydzień w Nakle nad Notecią według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Nakle nad Notecią od jutra (soboty, 17.02) przez najbliższych dni (do czwartku 22.02). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Nakła nad Notecią. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższe dni.

Pogoda na tydzień w Nakle nad Notecią: sobota, 17.02 W ciągu dnia w sobotę w Nakle nad Notecią w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 9°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -0°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Nakła nad Notecią, w sobotę nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nakła nad Notecią, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 17.02.2024: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: -0°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 38%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Nakła nad Notecią: niedziela, 18.02 W ciągu dnia w niedzielę w Nakle nad Notecią w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Nakła nad Notecią, w niedzielę nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nakła nad Notecią, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -0°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 18.02.2024: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Prognoza pogody na tydzień dla Nakła nad Notecią: poniedziałek, 19.02 Za dnia w Nakle nad Notecią słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Nakle nad Notecią wynosić będzie 61%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nakła nad Notecią, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 19.02.2024: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 61%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Pogoda na tydzień w Nakle nad Notecią: wtorek, 20.02 Spodziewana temperatura we wtorek w Nakle nad Notecią to 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 2°C. W oparciu o prognozy pogody dla Nakła nad Notecią na wtorek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nakła nad Notecią, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 20.02.2024: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 17%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Nakła nad Notecią: środa, 21.02 Za dnia w Nakle nad Notecią słupki rtęci powinny pokazać 6°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Nakle nad Notecią wynosić będzie 44%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nakła nad Notecią, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 21.02.2024: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 44%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

