Ścieżki nordic walking do 65 km od Nakła nad Notecią. Urokliwe trasy na weekend 5 - 6 sierpnia

Jej przebieg na Ziemi Lubuskiej i w Zachodniej Wielkopolsce w większości wyznacza Europejski Długodystansowy Szlak Pieszy E11. Jest ona naturalnym przedłużeniem Drogi Polskiej (Camino Polacco) z Olsztyna przez Toruń do Gniezna i najkrótszym szlakiem pątniczym prowadzącym z Wielkopolski w kierunku zachodnim. Liczy ok. 250 km (z odcinkami alternatywnymi trochę więcej), łączy ponad 50 miejscowości. Wiedzie wpierw przez rolnicze krajobrazy Wielkopolski, aby od okolic Wronek i Sierakowa skrajem Puszczy Noteckiej wnikać coraz głębiej w rozległe lasy Ziemi Lubuskiej, z rzadka tylko ukazując szersze widoki pól i jezior. Te piękne okolice mają także niezwykle ciekawą historię, o której świadczą nie tylko dokumenty, ale też wspaniałe zabytki kultury materialnej i duchowej.

Lubuska Droga św. Jakuba łączy już istniejącą i od kilku lat służącą pielgrzymom Wielkopolską Drogę św. Jakuba, która biegnie z Gniezna przez Poznań, Głogów, Zgorzelec do Pragi, z drogami niemieckimi w Brandenburgii. Zaczyna się w Murowanej Goślinie od kościoła parafialnego pw. św. Jakuba i prowadzi przez Oborniki, Szamotuły, Ostroróg, Obrzycko, Wronki, Biezdrowo, Sieraków, Międzychód, Pszczew, Rokitno, Międzyrzecz, Bledzew, Lubniewice, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Rzepin do Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Podczas wyjazdów i wędrówek projektowanym szlakiem wytyczono jego przebieg, wykonano opis i stosowną dokumentację. Zostały także przeprowadzone badania źródeł i przekazów historycznych pozwalających na odtworzenie przebiegu dawnych traktów handlowych oraz szlaków pielgrzymkowych. W dniu 4 lipca 2007 roku odbyło się w Słubicach uroczyste symboliczne otwarcie Lubuskiej Drogi św. Jakuba, ale wtedy nie poszły za tym dalsze działania. Brakowało oznakowania i infrastruktury. Nie wydano też przewodnika ani żadnych materiałów promocyjnych. Te drogi istniały tylko wirtualnie, a skąpa i trudno dostępna informacja w internecie znana była bardzo nielicznym. Ostatnio jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Wiosną 2010 roku ruszyło znakowanie w Brandenburgii i w dwóch polskich przygranicznych powiatach Słubice i Sulęcin, które ukończono jesienią. Instalowane są też tablice informacyjne i miejsca odpoczynku. Jest to współdziałanie strony polskiej i niemieckiej w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina” obejmujące 114 km szlaku w Polsce i 221 km w Niemczech. Dlatego Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” podjęło inicjatywę mającą na celu realizację pozostałej części szlaku w Wielkopolsce i powiecie międzyrzeckim. Chodzi o stworzenie komplementarnej przestrzeni Drogi św. Jakuba, ze spójnym oznakowaniem, promocją, informacją, itd. Przygotowywane jest również wydanie przewodnika w języku polskim i niemieckim opisującego całą Drogę Lubuską od Murowanej Gośliny do granicy. Nawiguj

Droga Lubuska stanowi część wspólnego polsko-niemieckiego projektu noszącego nazwę: „Drogi św. Jakuba na wschód i zachód od Odry – Jakobsweg östlich und westlich der Oder“. W latach 2005-07 został on przygotowany i opracowany przez polskich i niemieckich studentów pod kierunkiem naukowym prof. dr Ulricha Knefelkampa z Katedry Historii Średniowiecznej i Regionalnej Historii Kultury Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

