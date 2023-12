Trasy rowerowe do 65 km od Nakła nad Notecią. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 23 - 24 grudnia?

Trasy rowerowe z Nakła nad Notecią

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Nakła nad Notecią, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dla tych którzy nie lubią czytać wystarczą im obrazki podaje skrót legendy: Józek kochał się nie w tych dziewczynach co trzeba, zawsze go zwodziły, czarowały lub były czarownicami. Pracował, uciekał i błąkał się po terenie. Jak przystało na bohatera romatycznego - skończył marnie wraz ze swoją ukochaną. :-)

Jest to zabawka, która stymuluje dziecko do ruchu ...

Jest to zabawka, która stymuluje dziecko do ruchu ...

Rower - to świetny pomysł na zachęcenie dziecka do...

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.