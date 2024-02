Trasy rowerowe do 65 km od Nakła nad Notecią. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Nakła nad Notecią? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Nakła nad Notecią. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Nakła nad Notecią warto wybrać w weekend.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Nakle nad Notecią ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 53%. W niedzielę 18 lutego w Nakle nad Notecią ma być 3°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Projekt Czarownica Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 380 m

Suma zjazdów: 379 m Petros_witeckos poleca trasę mieszkańcom Nakła nad Notecią Krajna krainą czarów i czarownic, czyli śladem legend. Dla tych którzy nie lubią czytać wystarczą im obrazki podaje skrót legendy:

Józek kochał się nie w tych dziewczynach co trzeba, zawsze go zwodziły, czarowały lub były czarownicami.

Pracował, uciekał i błąkał się po terenie. Jak przystało na bohatera romatycznego - skończył marnie wraz ze swoją ukochaną. :-)

Więcej na zlokoreks.blogspot.com

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy Nakielsko - Mrotecki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 346 m

Suma zjazdów: 359 m Trasę rowerową mieszkańcom Nakła nad Notecią poleca Szlak_Notecki NAWIERZCHNIA: 62% - drogi asfaltowe, 38%- drogi gruntowe polne i leśne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: stosunkowo długi szlak rowerowy w kształcie praktycznej pętli, wychodzącej z i wracającej do Nakła nad Notecią. Na trasie szlaku turysta ma możliwość zaznajomienia się z sielskimi krajobrazami, charakterystycznymi dla Krajny. Zawiedzeni nie powinni być zarówno miłośnicy przyrody (Krajeński Park Krajobrazowy, jezioro Wieleckie), kąpieli (jezioro Witosławskie, jezioro Miętus), jak i zabytków (drewniany kościół w Ślesinie). Na trasie jest także możliwość zwiedzania browaru Krajan (po wcześniejszym umówieniu się) oraz podziwiania śluzy na Kanale Bydgoskim (Józefinki).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Tucholi do Wodogrzmotów Krasnoludków Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 584 m Trasę dla rowerzystów z Nakła nad Notecią poleca Corellon Wycieczka z Tucholi przez Gołąbek do Źródeł Rzeki Stążki. Powrót przez Kowalskie Błota.

Trasę rozpoczynamy w Tucholi. Ulicą Cegielnianą docieramy do Traktu Napoleońskiego w miejscowości Płaskosz. Tu zaraz za mostem na Brdzie możemy zrobić krótki postój na parkingu leśnym po prawej stronie. Kierujemy się dalej Traktem do Gołąbka i skręcamy drogą na pole namiotowe (sklepik, postój, boisko do piłki siatkowej), aby zaraz skręcić drogą w prawo. Po drodze mijamy leśniczókę Kiełpiński Most (w wąwozie na lewo od głównej trasy). Dojeżdzamy do malowniczo położonej leśniczówki nad starorzeczem Brdy. Następny przystanek to Wodogrzmoty Krasnoludków w Rezerwacie Źródła Rzeki Stążki - miejsce magiczne. Powrót przez leśną osadę Kowalskie Błota. W Gołąbku obok Nadleśnictwa Tuchola sklep spożywczy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Hulanie w Krainie Kaszubskiej Marszruty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,35 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 287 m

Suma zjazdów: 1 272 m Rowerzystom z Nakła nad Notecią trasę poleca Piotr_HulajTeam

To już moja enta wizyta w Zaborskim Parku Krajobrazowym na szlakach Kaszubskiej Marszruty, które... Nie przez przypadek nazwałem Krainą :) Dla mnie Kaszubska Marszruta to coś więcej niż cztery główne szlaki. One są dla mnie niejako klamrą, spinającą szereg niezwykle urokliwych miejsc do których prowadzą liczne w tych rejonach szlaki boczne... rowerowe lub piesze oraz spora ilość ścieżek dydaktycznych czy przyrodniczych. Dzięki temu, możemy tam jeździć w nieskończoność i za każdym razem odwiedzać nowe, niesamowite zakątki, których w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" oraz w Zaborskim Parku Krajobrazowym jest naprawdę niezliczona ilość.

Tym razem w planach było objechanie jezior: Charzykowskiego i Karsińskiego, odwiedzając po drodze dwie, dość popularne miejscowości wypoczynkowe czyli Charzykowy i Swornegacie. Trasę wytyczyliśmy sobie tak, żeby jezioro Charzykowskie objechać szlakami Kaszubskiej Marszruty (choć nie tylko ;) ), a jezioro Karsińskie bocznymi szlakami rowerowymi oraz pieszymi.

Naszą bazą wypadową były Chojnice. Tam w okolicach Rynku zostawiliśmy samochód i wskoczyliśmy na nasze jednoślady. Wygodną ścieżką rowerową dojechaliśmy do miejscowości Charzykowy, gdzie zaczęła się nasza zabawa na szlakach Marszruty. Rozpoczęliśmy nasz objazd od wschodniej strony jeziora Charzykowskiego, gdzie wytyczony jest żółty szlak Kaszubskiej Marszruty, który prowadzi nas naturalnymi ścieżkami, duktami leśnymi oraz asfaltami o znikomym ruchu samochodowym. Objeżdżając południowy kraniec jeziora Charzykowskiego, warto zboczyć na żółty szlak pieszy im. J Bruskiego, który poprowadzi nas do punktu widokowego na wzgórzu "Wolność" (warto się pospieszyć bo rosnące drzewa coraz bardziej ograniczają widoczność z tego urokliwego miejsca). Po powrocie na główny szlak żółty Marszruty, dojechaliśmy nim do mostu na Brdzie, która na tym odcinku jest jeszcze niewielką rzeczką, zasilającą wody jeziora Charzykowskiego. Chcą sobie uatrakcyjnić wycieczkę, która na tym odcinku prowadziła nas po dość wygodnym i rozleniwiającym asfalcie, zjechaliśmy z głównego szlaku na wcześniej już poznany, żółty szlak pieszy, który poprowadził nas naprawdę fajnymi lasami wzdłuż brzegów jezior Charzykowskiego, Długiego i Karsińskiego do miejscowości Swornegacie. Ten odcinek trasy (jak to często bywa na szlakach pieszych ;) ) nie był najłatwiejszy bo obfitował w dość strome (ale za to krótkie) podjazdy, miejscami "piaskownice" oraz wąskie ścieżki poprzecinane gęstą siecią wystających korzeni... Ale jak ktoś lubi takie klimaty to naprawdę polecam :) W Swornychgaciach warto zrobić pauzę na posiłek, są tu co najmniej dwie knajpy w których można naprawdę smacznie i niezbyt drogo zjeść. Po obiedzie i krótkiej pauzie, zaczęliśmy powrót... Oczywiście zachodnią stroną jeziora Karsińskiego, żeby zgodnie z naszym zwyczajem, zapętlić naszą wycieczkę. Do tego wykorzystaliśmy ścieżki po których wytyczony jest niebieski "Szlak Brdy", a że jest to szlak pieszy to znów były piaskownice, korzenie i takie tam atrakcje ;) "Szlak Brdy" wprowadził nas na Teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i dalej koło pomnika przyrody w postaci dębu "Bartuś" dojechaliśmy do mostu zwodzonego przez przesmyk między jeziorami: Długim i Charzykowskim. Od tego miejsca, już wygodnym, czerwonym szlakiem Kaszubskiej Marszruty dojechaliśmy do miejscowości Charzykowy, dopinając pętlę naszej wycieczki i dalej do Chojnic, gdzie mieliśmy zaparkowany samochód.

Podsumowując... Główne szlaki Kaszubskiej Marszruty są dla Wszystkich w miarę sprawnych cyklistów, czy to na rowerze MTB czy Trekkingu... O hulajnodze nie wspomnę ;) Zapuszczając sie jednak w szlaki boczne to tam na trekkingu już bym się nie zapuszczał ;) Ale generalnie tereny rewelacyjne, dla każdego coś ciekawego się znajdzie :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu Szlaku Kasztelańskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 153 m

Suma zjazdów: 146 m Rowerzystom z Nakła nad Notecią trasę poleca Grochowo.pl

Krótka i przyjemna trasa biegnąca Borami Tucholskimi, zamykająca w sobie niesamowite atrakcje turystyczne, tj. Raciąski Młyn, grodzisko średniowieczne w Mrowińcu oraz dworek we wsi Wysoka.

Trasa świetna na wycieczkę rodzinną, połączenie przyjemności, kultury oraz historii. Bardzo polecam!

Nawiguj

