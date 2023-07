Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Nakle nad Notecią. Sprawdź adresy w lipcu 2023

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach. Były serwowane na andrutach lub waflach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Nakle nad Notecią powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim na każdym kroku widzimy lodziarnie serwujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A oprócz tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.