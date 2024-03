Marzec w Nakle nad Notecią: Przegląd prasy z lutego 2024 w Nakle nad Notecią, najważniejsze informacje miesiąca

ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Zobaczcie zdjęcia zgłoszonych par z powiatu nakielskiego. Tu - pary z powiatu nakielskiego w kategorii "On i Ona - razem do 7 lat".

Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale wiele osób wciąż może mieć go w domu. To produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by absolutnie go nie jeść, bo zawiera ostre odłamki. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS.

Dziewiąta główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach w Kujawsko-Pomorskiem padła w Nakle nad Notecią. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 20 wygranych na ponad 1,7 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.