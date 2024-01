Prasówka tygodniowa z 7.01.2024 w Nakle nad Notecią. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nakło nad Notecią, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wróżbita Adam zdradza, co czeka Cię w nowym roku. Według gwiazd i kart to ma być przełomowy rok. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nakła nad Notecią najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA)”?

W Szubiński Domu Kultury posłuchać można było kolęd i pastorałek w wykonaniu rodzimych artystów i Zbigniewa Zaranka. Melomanów zaproszono także na koncert karnawałowo – noworoczny.