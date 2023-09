Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Nakle nad Notecią. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zebrania klasowe to zmora rodziców i nauczycieli. Pierwsi czują, że marnują czas i mogliby lepiej go wykorzystać, drudzy stresują się i obawiają pytań roszczeniowych opiekunów. Tak jednak nie powinno to wyglądać, a współpraca między nauczycielem a rodzicem jest bardzo ważna i może zaważyć na sukcesie edukacyjnym dziecka. Po pierwsze pozytywne nastawienie. Czego rodzice powinni spodziewać się na zebraniu? Jakie tematy są poruszane na wywiadówkach? Jak uczynić współpracę z rodzicem efektywną?