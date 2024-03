Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Nakle nad Notecią. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nakło nad Notecią, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Zobaczcie zdjęcia zgłoszonych par z powiatu nakielskiego. Tu - pary z powiatu nakielskiego w kategorii "On i Ona - razem do 7 lat".

Fundacja ECPU Polska: Łowcy Pedofili przeprowadziła kolejną akcję w Kujawsko-Pomorskiem. Tym razem pod Nakłem ujęto 43-latka, który korespondował z dziewczynkami w wieku od 11 do 13 lat i wysyłał im filmy, na których się masturbował. Został zatrzymany przez policję.