Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Nakle nad Notecią? Bądź na bieżąco

Przegląd lipca 2023 w Nakle nad Notecią: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników.

Kąpieliska czynne w Nakle nad Notecią 29.07.2023 które? W całej Polsce sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko jest dziś otwarte? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Upewnij się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Nakle nad Notecią. Niezbędne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w naszym artykule. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Nakle nad Notecią i okolicy.