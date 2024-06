Przedszkola w Nakle nad Notecią w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Nakle nad Notecią?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Nakle nad Notecią?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku , zdecydować o tym może placówka.

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Nakle nad Notecią?

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Niepubliczne placówki w Nakle nad Notecią działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do konkretnej placówki wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w samej placówce .

Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w formie tradycyjnej, czyli samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Nakle nad Notecią?

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie istotna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, ubierać się, jeść, biegać, rysować. Zabawa w grupie sprzyja przyswajaniu takich zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.