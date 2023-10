Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Nakle nad Notecią. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nakło nad Notecią, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Polsce jest wiele uzdrowisk oferujących zabiegi na najwyższym poziomie. Do sanatorium chory jedzie, by odzyskać sprawność po urazie czy zdrowie po przebytej chorobie. Do sanatorium można wyjechać za darmo osoba, która posiada skierowanie NFZ. Jednak kolejki oczekujących na pobyt w uzdrowisku są bardzo długie. Jak można wyjechać do sanatorium za darmo bez kolejki? Zobacz listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w sanatorium.

Przejście podziemne połączy dworzec PKP w Nakle z parkingiem P&R przy ul. Nowej. Inwestorem kolej. Prace trwają. Podróżni liczyć się muszą z utrudnieniami. Finisz robót w 2024 r.