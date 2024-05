Prasówka tygodniowa z 5.05.2024 w Nakle nad Notecią. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nakło nad Notecią, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Hotelu Kolumna Park odbył się półfinał 35. edycji konkursu Miss Polski, podczas którego z 59 kandydatek wybrano 32 finalistki. Wydarzenie to było nie tylko okazją do prezentacji urody, ale również momentem pełnym szkoleń i warsztatów przygotowujących do dalszych etapów konkursu. Zobaczcie zdjęcia finalistek.

W 2024 roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło już 55 wygranych. Na ponad 5 milionów złotych. Wtorek przyniósł wygraną w Nakle nad Notecią. Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej.