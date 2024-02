Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nakle nad Notecią?

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT.

Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane! Nasz ranking powstał na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wiemy. To wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Jakie gminy w naszym regionie są najbogatsze? Rzućcie okiem na nasz ranking.

Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

uniq lifepro xtreme to hybrydowe etui zaprojektowa...

przezroczyste etui do samsung galaxy s23 wykonane ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Nakła nad Notecią. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przed nami gorący czas studniówek. Sale z pewnością są już wybrane, teraz czas na ostatnie przygotowania - dobór kreacji i fryzur. Nadchodzi ostatni, ważny bal przed maturą 2024 roku. Tysiące maturzystów zatańczą poloneza. Tymczasem zobaczmy, jak na studniówkach 2023 bawili się absolwenci szkół ponadpodstawowych, dziś już pełnoletni pracujący bądź studenci. Mamy dla Was galerię zdjęć wspomnieniowych. Na fotkach znajdziecie uczestników studniówek, które odbyły się w styczniu i lutym 2023 roku. Imprezy zorganizowano dla maturzystów z Kujawsko - Pomorskiego. Oto najlepsze zdjęcia z bali studniówkowych w naszym regionie!

Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni m.in. z kujawsko-pomorskich firm. Prezentujemy piękne meble, modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami, a także sprytne rozwiązania, dzięki którym można zyskać dodatkowe miejsce do pracy i przechowywania.

Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. Na ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych.

Koszt specjalistycznej protezy, która pozwoli wrócić panu Rafałowi do pracy w warsztacie to co najmniej pół mln zł. Żona i dzieci zbierali datki na ten cel podczas kiermaszu w Nakle