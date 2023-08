Tak wygląda wieża widokowa w Nakle. Nowa atrakcja w mieście na naszych zdjęciach

Czy tak jest mieszkańcy i turyści przekonać się mogą sami. W niedzielę 13 sierpnia wieża zostanie udostępniona zainteresowanym. Na taras widokowy znajdujący się na jej szczycie wejść można bezpłatnie. Warunek – musi być ładna pogoda. W razie deszczu czy niepogody zabytek pozostanie zamknięty. Warto skorzystać z zaproszenia, bo taka okazja nie zdarza się co dzień. Wieża dostępna jest dla zwiedzających tylko sporadycznie. Zwykle są to wakacyjne niedziele lub święta narodowe.

Wieża widokowa w parku im. Jana III Sobieskiego to zabytkowa budowla. Wzniesiona została w 1902 r. przez Otto Münchau’a, nakielskiego architekta i budowniczego. Niegdyś odwiedzano ją tłumnie dla pięknych widoków. Starsi mieszkańcy wspominają, że w ładny dzień dostrzec z niej można oddaloną o 20 km Kcynię, a nawet Bydgoszcz.

- Każdorazowe jej otwarcie cieszy się dużym zainteresowaniem – powiedziano nam w czwartek 10 sierpnia w Nakielskim Ośrodku Kultury. To ta placówka sprawuje pieczę nad zabytkową budowlą. Jak dowiadujemy się - dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest wystawa archiwalnych zdjęć dawnego Nakła. Na szczycie wieży jest też luneta, która ułatwia podziwianie widoków.

Tak wygląda wieża widokowa w Nakle - zdjęcia

Wymieniono wówczas m. in. zniszczone cegły, a także okna, drzwi, schody. Całość zabezpieczona została przed wilgocią. Zbudowano też taras widokowy na drewnianej platformie. By nie dochodziło do dewastacji teren wokół wieży jest całodobowo monitorowany.