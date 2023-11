Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Nakle nad Notecią. Czy jesteś na bieżąco?

Jest taki dom w Słońsku pod Inowrocławiem, którego gospodyni co roku specjalnie przygotowuje na Halloween. Przyznać trzeba, że pracy wkłada w to sporo, a i efekt jest imponujący. Dom wygląda strasznie! Zobaczcie zdjęcia.

71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty.

Przejście podziemne połączy dworzec PKP w Nakle z parkingiem P&R przy ul. Nowej. Inwestorem kolej. Prace trwają. Podróżni liczyć się muszą z utrudnieniami. Finisz robót w 2024 r.

Tragedia w Szubinie. We wtorek późnym wieczorem przy ulicy Łabiszyńskiej doszło do wypadku, w wyniku którego zmarł motocyklista. Na co dzień był on strażakiem PSP w Bydgoszczy.