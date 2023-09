Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Nakło nad Notecią, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nakła nad Notecią

Przegląd tygodnia: Nakło nad Notecią, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już w sobotę 23 września na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się specjalny piknik sportowy dla rodzin i dzieci zorganizowany przez Polska Press. Na gości czeka kilkanaście wyjątkowych stref sportowych, specjalna strefa dla najmłodszych oraz ceremonia wręczenia statuetek Gigantów Sportu.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [22-24 września 2023]?